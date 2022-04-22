Тихонов о возможном выдвижении на пост главы СБР: «Меня всегда считали за нормального человека, я им и остаюсь. Зачем мне возвращаться в скандалы?»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил вероятность своего выдвижения на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров. 

«Меня всегда считали за нормального человека, я им и остаюсь. Там работать не с кем. Я вообще не пойду, у меня и мыслей таких не было. Я живу в Беларуси, консультирую. Все у меня хорошо. Ни с какой командой я тоже не пойду. Зачем мне это? Зачем мне возвращаться в скандалы?

Я задавал вопрос со всех трибун, когда мне начали объявлять бойкоты. Тогда уговорили Круглова, Чудова, Черезова и нескольких девушек, чтобы они бойкотировали мою кандидатуру. Я сказал, что скандалов не надо. Я ухожу, я поработал, свое дело сделал. С трибуны спросил, что не устраивает?

Мы были лучшей федерацией в мире. Мы получили диплом от IBU. Я получил диплом, как лучший президент среди всех национальных федераций. «Что вас не устраивает? Вы хотите развалить? Я вижу», – говорил я.

Когда я передал полномочия, я сказал Кущенко, Паку и другим: «Запомните мои слова: у вас не будет медалей длительное время». Ну на чемпионате мира в Хантах не было ни одной золотой медали. На протяжении 13 лет до победы Саши Логинова, который не готовился с национальной командой, у нас ничего не было», – сказал Тихонов.

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