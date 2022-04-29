Книга Мартена Фуркада «Последний круг» вышла на русском языке

Издательство «Бомбора» выпустило книгу пятикратного олимпийского чемпиона «Последний круг» на русском языке.

В книге Фуркад рассказывает об олимпийском триумфе в Пхенчхане-2018, провале в следующем году и возвращении позиций в сезоне-2019/20.

Соавтором биатлониста выступил Жан Иссартель. Иллюстрации к изданию делала россиянка Оксана Пинчук.

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