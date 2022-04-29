Книга Мартена Фуркада «Последний круг» вышла на русском языке

Теги сборная Франции Мартен Фуркад Биатлон

Издательство «Бомбора» выпустило книгу пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада «Последний круг» на русском языке. 

В книге Фуркад рассказывает об олимпийском триумфе в Пхенчхане-2018, провале в следующем году и возвращении позиций в сезоне-2019/20. 

Соавтором биатлониста выступил Жан Иссартель. Иллюстрации к изданию делала россиянка Оксана Пинчук. 

ФОТО

«Перечитываю старые письма жене. И мне стыдно». Фуркад написал книгу

«Если ты вводишь в вену ЭПО, это не ошибка». Мартен Фуркад – о допинге

15-летняя художница из Тамбова проиллюстрировала книгу Фуркада (он сам попросил!). Мы поговорили со счастливой девушкой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные