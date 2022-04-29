Михаил Шашилов: «Дал Мироновой много информации к размышлению, пусть думает. Решали ее проблемы, как могли»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о разногласиях в работе со .

– Дай вам возможность что-то изменить в минувшем сезоне, включая подготовку к нему, что сделали бы не так?

– В том, что от меня зависело, не стал бы ничего менять. Команда показывала хорошие результаты, и те же эстафеты, которые мы бежали разными составами, подтверждали: готовность приличная. Поэтому повторил бы все сначала. Жалко Васнецову с Шевченко, не доехали немножко до основы, думал, освежат костяк. Но большинство девчонок задачу выполнили, у всех была мотивация. Что смог, для этого сделал.

– На первых этапах получалось далеко не все, некоторые спортсменки даже претензии вам предъявляли в Эстерсунде.

– Одна спортсменка – Миронова.

– Как отвечали? Убеждали, что все идет нормально? Молчали? Успокаивали?

– Существует аналитика прохождения подъемов и спусков, все было рассказано и показано. Какие-то основания для упрека, возможно, имелись. Готов взять на себя методическую ошибку, которая могла сказаться впоследствии: немножко поздно провел повторную тренировку. Хотя бы на день раньше, было бы правильнее.

Шла жесткая работа, с учетом гор мышцы оказались не полностью готовы к скоростной нагрузке. Но не считаю, что это сыграло огромную роль, просто помарка, которой можно было избежать. Больше не в чем себя упрекнуть, на первых этапах всегда есть нюансы.

– Миронова обижалась из-за конкретной гонки или общей подготовки к сезону?

– Дал ей много информации к размышлению, пусть думает. Решали ее проблемы, как могли. В итоге Света с медалью, думаю, это неплохо для нее, – сказал Шашилов.