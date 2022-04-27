Ольга Зайцева: «Хорошо, что Шашилова оставили. Медали на Олимпиаде – часть его работы. Дальше результаты будут еще лучше»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«У Шашилова есть результаты. Четыре года назад медалей на вообще не было. Сейчас есть медали. Это тоже часть его работы.

Хорошо, что Шашилова оставили. Дальше результаты будут еще лучше. Ведь за тот период, который он тренировал женскую сборную, нельзя было показать более высокие результаты. Если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно!

Чтобы человеку и девчонкам раскрыться от его тренерских заданий, нужно время. Сейчас тренерам не дают поработать. Он не может раскрыться за короткий период.

Шашилов – грамотный специалист. У него реально очень большой опыт. Быть тренером сборной – это большая ответственность, не каждый на это готов. Если Михаил Викторович на это согласился, это здорово», – сказала Зайцева.