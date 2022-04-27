Владимир Драчев: «Этот сезон получился провальным, но все равно Шашилов является одним из сильнейших тренеров России»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной продолжит работу в команде.

«Михаил – хороший тренер. Как выяснилось в этом сезоне, он хороший региональный тренер. Способен подготовить спортсменок к определенным стартам. Этот сезон показал, что ничего не получилось, он получился провальным. Одна медалька в женской эстафете – аванс девочкам на будущее.

Но мы желаем успехов ему. Он все равно является одним из сильнейших тренеров России. Сборная – это очень сложно, потому кто-то может только в регионах и со своими спортсменками. Плюс в том, что он их знает досконально много-много лет.

Если есть свои, то почему не брать? Это нормальный выбор любого тренера. Своя рубашка ближе к телу. Если где-то есть маленькое преимущество у другой спортсменки, то он все равно возьмет свою. Это нормальная ситуация для любого тренера», – сказал Драчев.