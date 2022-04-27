Владимир Драчев: «Этот сезон получился провальным, но все равно Шашилов является одним из сильнейших тренеров России»

Теги сборная России жен Владимир Драчев Михаил Шашилов Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Михаил – хороший тренер. Как выяснилось в этом сезоне, он хороший региональный тренер. Способен подготовить спортсменок к определенным стартам. Этот сезон показал, что ничего не получилось, он получился провальным. Одна медалька в женской эстафете – аванс девочкам на будущее.

Но мы желаем успехов ему. Он все равно является одним из сильнейших тренеров России. Сборная – это очень сложно, потому кто-то может только в регионах и со своими спортсменками. Плюс в том, что он их знает досконально много-много лет.

Если есть свои, то почему не брать? Это нормальный выбор любого тренера. Своя рубашка ближе к телу. Если где-то есть маленькое преимущество у другой спортсменки, то он все равно возьмет свою. Это нормальная ситуация для любого тренера», – сказал Драчев.

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