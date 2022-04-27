Анфиса Резцова: «Мне кажется неправильным, что СБР решил оставить Шашилова. Полагаю, добиться высоких результатов с ним нереально»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что Михаил Шашилов останется тренером женской сборной России по биатлону.

«Я даже не знаю. Мне кажется неправильным, что СБР решил оставить Михаила Викторовича тренером женской сборной.

Полагаю, добиться высоких результатов с Шашиловым нереально. То, что им сделано… Для меня это непонятно.

Кристина Резцова готовилась под руководством Норицына. Полагаю, что она продолжит с ним тренироваться. Кристина идет своей дорогой, делает свое дело», – сказала Анфиса Резцова.