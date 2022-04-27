Анфиса Резцова: «Президент хорошо относился к Кристине на встрече. Она была счастлива его видеть»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о впечатлениях дочери Кристины от церемонии чествования олимпийцев в Кремле.
«Кристина особо ничего не говорила по поводу награждения. Президент хорошо относился к ней на этой встрече. Она была счастлива его видеть», – сказала Резцова-старшая.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Кристина Резцова завоевала серебро в эстафете. Помощник президента РФ Игорь Левитин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручили биатлонистке медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин награждал олимпийских чемпионов.
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