Анфиса Резцова: «Есть основания надеяться, что в наступающем сезоне Кристина прибавит еще больше. Важно только, чтобы СБР и тренеры сборной не вставляли палки в колеса»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление своей дочери Кристины в прошедшем сезоне.

«Кристина в завершившемся сезоне так стабильно выглядела потому, что после возвращения из декрета готовилась отдельно от сборной. Под руководством Виталия Норицына работала спокойно, планомерно, не нервничала. Шла ступенька за ступенькой, так до самого верха и поднялась.

Начала подготовку, как только дочке – моей внучке – исполнилось три месяца. Кормила ребенка и параллельно тренировалась. Кристина к Норицыну прислушивается, его методики ей помогают. Насколько я знаю, они уже договорились о продолжении сотрудничества. Завершившийся сезон показал, что дочь может готовиться самостоятельно, и способна это делать на высоком уровне.

Зачем же что-то менять? Вне зависимости от того, кто будет тренером женской сборной, Кристина продолжит подготовку под руководством личного специалиста. Сейчас она является лидером женской команды, и руководство Союза биатлонистов России должно уважать этот выбор.

По сравнению с прошлым годом Кристина сейчас находится совсем на другом уровне подготовки. К тому же ее муж, бывший лыжник, за лето немного корректирует ей технику бега. Все это дает основания надеяться, что в наступающем сезоне дочь прибавит еще больше. Важно только, чтобы СБР и тренеры сборной не вставляли ей палки в колеса», – сказала Анфиса Резцова.

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