Кирилл Дементьев: «Мне было очень неприятно увидеть Губерниева ведущим митинга в «Лужниках». Надеялся, что он не настолько беспринципен»

Кирилл Дементьев разочаровался в комментаторе из-за митинга-концерта в «Лужниках».

Мероприятие, посвященное восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошло под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Мне было очень неприятно увидеть Диму Губерниева ведущим митинга в «Лужниках». Он и раньше этим занимался, но ситуация немножко изменилась. Я не удивился, но расстроился. Я все-таки надеялся, что он не настолько беспринципен», – сказал футбольный комментатор.

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