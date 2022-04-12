Анфиса Резцова: «Нам машины не давали, такие миллионы не давали премиальных, но квартиры, спасибо, дали»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

— Вы слышали, что в этом году олимпийцам машины не будут давать?

— Да, слышала, Кристина мне говорила. Я просто поинтересовалась – ну что, когда вам машины будут там давать, премиальные? Она говорит – мама, машин нет, деньгами немножко компенсируют. Причем совсем немножко. Ну, по сравнению, сколько бы стоила машина, по цене машины, ну, наверное, раза в четыре дешевле им дали премию.

— Уже выплатили премии от государства?

— Да. По-моему, там миллион и плюс компенсация за машину.

— Нет, там гораздо больше у нее должно быть. 2,5 миллиона — за второе место (в эстафете), плюс 1,7 миллиона — за третье (в смешанной эстафете).

— Ну, я знаю… Честно говоря, я не спрашивала. Мне неинтересно. Все, что она заработала, это все ее.

— У нее, кстати, права есть? Она водит машину?

— Да, она сдала на права. Она у меня в Химках курсы вождения заканчивала, замначальника ГИБДД как бы все там организовал. Но она прошла всю программу, все нормально, Кристюша водит машину.

— Вы слышали, кто-то из депутатов предложил вместо машин давать квартиры?

— Хорошо было бы. Потому что машины — это машины, а квартиры – пожизненно крыша над головой. Честно. Машина сломалась – поменяли, купили новую. А квартира – это сложнее. Вот я как бы выиграла квартиру. Спасибо огромное государству. Нам машины не давали, нам такие миллионы не давали премиальных, но квартиры, спасибо, дали.

— Это в Химках?

— Да, я в Химках и живу – мне за первую Олимпиаду (1988 года) двухкомнатную дали. А потом вот за вторую Олимпиаду (1992) мне «двушку» на «трешку» поменяли. А премиальные впервые нам стали платить в 1994 году уже в России. В 1994 году за победу на Олимпиаде премиальные были 15 тысяч долларов, – рассказала Резцова.

Впервые за 16 лет олимпийцам не вручат машины – кажется, в России не хватает новых иномарок