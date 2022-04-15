Артем Истомин: «Могу подпортить со спортсменом отношения ради его результата. такой опыт был»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о применяемых тренерских методах.

— У кого бы ты хотел учиться? Можно называть тренеров не только из биатлона.

— Обращаю внимание на тренеров из игровых видов спорта, но говорить, на кого лично, не хотел бы. Почему игровые? В игровых видах спорта перед тобой стоит задача собрать несколько лидеров в один коллектив, причем собрать так, чтобы они решали свои конкретные задачи для достижения общего результата, — это высший пилотаж. Но при этом я не всегда понимаю, они ли это делают или кто-то эту работу выполняет за них. Возможно, у спортсмена может быть и личный психолог.

— Ты говоришь о каком-то конкретном игровом виде спорта?

— Больше нравится гандбол.

— Тебе интересны методы Трефилова?

— Равняюсь не на него, но то, что он делает также полезно. Работая в команде, я понимаю, как себя нужно вести с одним спортсменом и как с другим. Для их эффективной работы я даже готов пойти на риски: могу подпортить со спортсменом отношения ради его результата.

Такой опыт был. Обойдусь без фамилий, но пример такой: я понимаю, что определенный спортсмен очень мягко относится к себе в работе, поэтому мне приходится давить на его слабые стороны, вспоминать какие-то моменты из его карьеры, которые его сильно цепляют. И когда ему особенно тяжело, когда ему хочется тебя послать, я говорю: «Без проблем, я уйду, но зимой ничего не изменится». И все! Он молча продолжает работать, где-то злится на себя, но через несколько секунд уже полностью возвращается к процессу. Я думаю, подобные моменты откладываются в его памяти.

— Но реакция на такие слова может быть разной, да?

— Да, но я на это смотрю спокойно. Это рабочие моменты. Мы понимаем, что мы все занимаемся одним делом. В конечном итоге результат приносит спортсмен, а не тренер. Ему надо понимать, что все зависит от него, кто бы и что ни говорил.

— В каких аспектах тренерской работы ты бы сейчас подтянул самого себя?

— Мне интересна подводка спортсменов к главным стартам. В теории-то мы все понимаем, что надо делать, а вот на практике не всегда все получается идеально. Нужно улавливать много вещей одновременно. Бывает так, что показатели функциональной диагностики будут говорить о том, что спортсмен находится в напряженном состоянии и его резервы снижены. Но при этом он показывает высокий результат. Такое я замечал в биатлоне уже не раз.

С приходом Юрия Михайловича (Каминского) мы начали писать планы на саму гонку. Меня так учил еще тренер в лыжных гонках. То есть нужно было расписать, что и как ты будешь делать каждые 100 метров дистанции и какие варианты событий могут складываться по ходу. Когда человек бежит гонку, он не думает о нюансах, ведь программа уже заложена. В сборной мы начали применять это с прошлого сезона. По итогам гонки даже не надо было что-то обсуждать со спортсменом, потому что он видит план и видит свои недочеты, – сказал Истомин.