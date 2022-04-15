Артем Истомин: «Я ассистент Каминского. Юрий Михайлович дает мне возможность работать. Можно сказать, я его руки в поле»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о своей роли в штабе Юрия Каминского.

– Расскажи о своем функционале в команде с Каминским.

– В первую очередь я его ассистент. Например, когда мы разъехались зимой, те спортсмены, которые где-то выпали из основы или не отобрались туда, оказались под моим контролем. Но при этом мы с Юрием Михайловичем были на контакте.

В летней подготовке на мне функциональная подготовка, включая корректировку планов, написание планов, работа с техникой передвижения, а также все, что связано с силовыми, восстановительными работами.

Он дает мне возможность работать. Если можно так сказать, то я его руки в поле. Я считаю, этот труд не должен ложиться на старшего тренера. Условно, если он пойдет работать руками, то что-то из его виду точно пропадет. В то же время он меня многому учил в работе со спортсменами непосредственно.

– Ты был бы готов в ближайшем будущем взять себе отдельную группу?

– У нас изначально был такой план: я отрабатываю четырехлетие в сборной, а дальше – уход на какой-то другой уровень.

– То есть сейчас это четырехлетие заканчивается?

– Да-да, но пока на данный момент никаких разговоров нет. Готов ли я на такое? Конечно, я настроен. В любом случае я совру, если скажу, что не хочу когда-то стать старшим тренером. Сидеть на одном месте – неправильно. У каждого есть цель, и я стремлюсь к своей.

– Кстати, как вы нашлись с Каминским? Анатолий Николаевич Хованцев подсказал взять тебя?

– В тот период у нового старшего тренера не было много времени, чтобы узнать спортсменов поближе, притереться к ним. Наверное, было правильно оставить тренера, работавшего с ними.

Я рассказывал Каминскому о спортсменах, знакомил с каждым, а он сам интересовался многими моментами. Я рассказывал про ошибки, какие у нас случались, чтобы ему не приходилось повторять их.

На мой взгляд, в этом сезоне мы сработали эффективно. Другое дело, что у нас все тренеры максималисты. Мы настраивались на чуть другой результат в этом сезоне. Но, наверное, так и должно быть – необходимо стремиться к лучшему. У меня отец всегда говорил, чтобы я ставил только недостижимые цели, – сказал Истомин.