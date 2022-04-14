Илья Лопухов об уходе Брынзака из ФБУ: «Считаю, что это большая потеря для украинского биатлона»

Российский тренер Илья Лопухов прокомментировал информацию об уходе Владимира Брынзака с поста президента Федерации биатлона Украины (ФБУ).

«Я очень счастлив, что поработал с таким руководителем (ранее Лопухов работал со сборной Украины – Sports.ru). Он действительно болеет своим делом. У нас не всегда все было идеально, но были настоящие рабочие отношения для того, чтобы добиваться результата.

Сколько он помогал и помогает спортсменам и в обеспечении команды в сложных условиях. Могу вспомнить только светлое о работе с ним.

Слышал, что он не собирается продлевать работу в федерации и баллотироваться на пост президента. Считаю, что это большая потеря для украинского биатлона», – отметил Лопухов.

Глава Федерации биатлона Украины Брынзак покидает свой пост из-за давления общественности. Он помог Бех и Москаленко вернуться в Россию (Metaratings)