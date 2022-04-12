Владимир Драчев: «Сначала надо выбрать руководство СБР, а затем уже рассматривать кандидатуры тренеров»

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о назначени тренеров сборной России на следующий сезон.

«В июне будет избран новый президент , после чего есть смысл обсуждать кандидатуры, а сейчас мы просто сотрясаем воздух.

У нового президента может всплыть Касперович и другие тренеры, которые работали до этого. А про тех тренеров, которых выберут сейчас, он придет к министру спорта и скажет: «Я это все отменяю и с этими людьми работать не буду, а буду работать с вот этими.

Новая команда будет назначать новых тренеров. Поэтому сначала надо выбрать руководство СБР, нового президента и новых вице-президентов, а затем уже рассматривать кандидатуры тренеров. Если назначенные сейчас тренеры не устроят нового президента, они будут сняты», − сказал Драчев.