Виталий Норицын останется личным тренером Кристины Резцовой

продолжит работу в качестве личного тренера российской биатлонистки .

Об этом сообщил тренер .

«Виталий занимался подготовкой Кристины уже в нынешнем сезоне. Сначала дистанционно, потом на этапах Кубка мира – в более плотном режиме. Это очень грамотный специалист, который должен работать в российской сборной», – сказал Касперович.

Ранее стало известно, что Норицын и Касперович заканчивают работу в сборной Болгарии. Контракты у обоих специалистов истекают 30 апреля.

Резцова + Норицын = лучший тандем в нашем биатлоне. Интервью с тренером, который удаленно (из Болгарии) воспитал лидера сборной