Виталий Норицын останется личным тренером Кристины Резцовой

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Виталий Норицын продолжит работу в качестве личного тренера российской биатлонистки Кристины Резцовой.

Об этом сообщил тренер Александр Касперович.

«Виталий занимался подготовкой Кристины уже в нынешнем сезоне. Сначала дистанционно, потом на этапах Кубка мира – в более плотном режиме. Это очень грамотный специалист, который должен работать в российской сборной», – сказал Касперович.

Ранее стало известно, что Норицын и Касперович заканчивают работу в сборной Болгарии. Контракты у обоих специалистов истекают 30 апреля.

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