Кристина Резцова: «Олимпиаду уже не вспоминаю, все прошло. У меня нет разочарования от нее, есть удовлетворение, я счастлива»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка России в Уфе. 

«Гонка получилась довольно тяжелая, первая после длительного перерыва и было кайфово, была классная погода. Сегодня холод начал отпускать, бежалось очень комфортно.

Почти ничего не мешало стрелять, поэтому я просто получила сегодня огромное удовольствие. Вы видели, как нас подбадривали и за нас болели на каждом метре дистанции.

Мне кажется, я улыбалась каждый метр дистанции. Было тяжеловато, но дальше гонки будут полегче. Просто был очень большой перерыв.

Олимпиаду уже не вспоминаю, уже все прошло. У меня нет разочарования от нее, а есть удовлетворение. Я счастлива, что у меня были такие результаты на Олимпиаде.

От того, что мы не поехали на Кубок мира, я как расстроена, так и очень рада, потому что я могу наконец проводить много времени с дочкой, в отличие от всего сезона, и скоро снова к ней вернусь. Я не могу нарадоваться. Она дает столько эмоций», – рассказала Резцова. 

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