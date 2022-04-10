Дениз Херманн: «Я не исключаю продолжения карьеры. В таком случае главной целью станет чемпионат мира в Оберхофе»

Олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о продолжении спортивной карьеры.

«Чтобы иметь возможность добиваться максимальных результатов, необходимо правильно организовать некоторые моменты. Если вы выступаете много лет, как я, вы точно знаете, что вам нужно.

Так что, если все будет оптимально, я не исключаю продолжения карьеры. В таком случае главной целью станет чемпионат мира в Оберхофе. Но, прежде всего, было бы здорово, если бы после двух лет (пандемии) наконец смогли бы вернуться зрители. В их присутствии атмосфера становится уникальной.

Я отправлюсь на отдых и все «переварю», а затем быстро приму решение. В целом, у меня все в порядке со здоровьем, так что ничто не мешает мне продолжать», – сказала Херманн.

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