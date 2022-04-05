Виктор Майгуров: «У нас есть звезды: «с этим хочу готовиться, а с этим не хочу». Я не против индивидуальной подготовки, но за то, чтобы «на берегу» договариваться»

Президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о своем отношении к индивидуальной подготовке спортсменов.

– Что с составом на централизованную подготовку?

– Традиционно будет большое УМО. Пройдут и посмотрим. Плюс у нас есть звезды: «с этим хочу готовиться, а с этим не хочу». Думаю, что к концу апреля мы все финализируем.

Я не против индивидуальной подготовки. Но за то, чтобы «на берегу» договариваться: готовимся с командой или не с командой. А не как в прошлом году: три месяца с командой, а потом «что-то мне не нравится, давайте я один». Я за дисциплину.

– То есть подход более мягкий? В прошлом году была строго централизованная подготовка.

– Да. Сейчас есть время для этого. У нас даже сейчас критерии отбора куда? Отбираться пока некуда. Костяк у нас как минимум есть. Это олимпийская команда, которая себя зарекомендовала. Все выступили хорошо.

– Верите, что в сентябре на исполкоме IBU ситуация изменится в нашу сторону?

– Никак не верю. Она не изменится, пока не изменится политическая ситуация. Если ситуация изменится и стабилизируется завтра, то послезавтра уже может принять решение, не дожидаясь исполкома, – сказал Майгуров.