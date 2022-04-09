Гореева о Югорском марафоне: «Очень понравилось, но с самого начала гонка не задалась. На 12-м километре я сломала палку и следующие 11 километров бежала с одной»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в коньковой гонке на 50 км в рамках Югорского лыжного марафона, где она стала 11-й.

«Вы знаете, я впервые бегу такую длинную дистанцию. Мне очень понравилось, но с самого начала гонка не задалась: на 12-м километре я сломала палку и следующие 11 километров я бежала с одной палкой.

Из-за этого получился такой приличный разрыв, который нереально было отыграть. На 42-м километре мне снова сломали палку, но там уже сразу парень одолжил мне свою, вот она даже немного выше.

Я приняла решение приехать сюда, потому что хотела именно так закрыть сезон. Хотела попробовать и посоревноваться с сильнейшими лыжниками», – сказала Гореева.