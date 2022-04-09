Носкова о Югорском марафоне: «Довольна гонкой, но есть капелька огорчения, что финишный створ не получилось выиграть»

Российская биатлонистка Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от участия в Югорском марафоне, где она заняла 4-е место.

«Целей перед собой не ставила. Выходила на старт, а там как пойдет – так пойдет. Смотрела, смогу ли держаться с лидерами. Брала темп девчонок. В принципе, получалось продержаться первый круг за Непряевой в зоне видимости.

Потом группа от нас отъехала, я не смогла поддержать ускорение. Пять километров потом шла одна – было тяжело, встречный ветер, много сил потратила.

Потом догнала группа. В ней было полегче. Там была лыжница Смирнова, и мы понимали, что будем с ней рубиться за третье место. На финише ее не удалось обыграть, но я довольна результатом.

Финишное ускорение? У меня нет с этим проблем. Но это разные дистанции. У нас максимальная дистанция – 15 км. Мышцы по-разному реагируют, когда ты им говоришь, что надо максимально взорваться сейчас. Это было тяжело сегодня сделать.

Была немного удивлена – видела много сильных лыжников и биатлонистов, которые шли со мной одним темпом. Но тут наверное больше тактическая борьба шла. В целом, довольна, но есть капелька огорчения, что финишный створ не получилось выиграть», – сказала Носкова.