Олег Матыцин: «Почему не все федерации подали иски в CAS? Об этом нужно спросить их. Судебные разбирательства – неотъемлемая часть сегодняшней жизни»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, почему не все спортивные федерации подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отстранением россиян от международных стартов.

«Почему не все федерации подали иски в CAS? Это вопрос к самим федерациям. Мы не являемся стороной рассмотрения.

Права на подачу исков были нарушены. Основания для рассмотрения исков были представлены странами международных федераций. Соответствующие российские спортивные федерации находятся во взаимодействии и подают иски.

Почему та или иная федерация не подала иски – нужно спросить их. Диалог с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом у нас продолжается. Так же, как и со всеми международными федерациями.

Судебные разбирательства – это неотъемлемая часть сегодняшней жизни, я бы так сказал», – сказал Матыцин.

Ранее CAS получил жалобы от Российского футбольного союза (РФС), Олимпийского комитета России (ОКР), Союза биатлонистов России ( ), Федерации гребного спорта России (ФГСР), Федерации регби России (ФРР), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и других.