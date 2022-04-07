Олег Матыцин: «Почему не все федерации подали иски в CAS? Об этом нужно спросить их. Судебные разбирательства – неотъемлемая часть сегодняшней жизни»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, почему не все спортивные федерации подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отстранением россиян от международных стартов.
«Почему не все федерации подали иски в CAS? Это вопрос к самим федерациям. Мы не являемся стороной рассмотрения.
Права на подачу исков были нарушены. Основания для рассмотрения исков были представлены странами международных федераций. Соответствующие российские спортивные федерации находятся во взаимодействии и подают иски.
Почему та или иная федерация не подала иски – нужно спросить их. Диалог с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом у нас продолжается. Так же, как и со всеми международными федерациями.
Судебные разбирательства – это неотъемлемая часть сегодняшней жизни, я бы так сказал», – сказал Матыцин.
Ранее CAS получил жалобы от Российского футбольного союза (РФС), Олимпийского комитета России (ОКР), Союза биатлонистов России (СБР), Федерации гребного спорта России (ФГСР), Федерации регби России (ФРР), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) и других.