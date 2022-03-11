СБР ведет консультации с ОКР по поводу подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения российских спортсменов

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов заявил, что СБР ведет консультации с Олимпийским комитетом России (ОКР) по поводу подачи иска в Спортивный арбитражный суд в связи с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Мы готовим иск в CAS совместно с Олимпийским комитетом России, потому что юристы ОКР имеют большой опыт ведения дел, касающихся международного спортивного права.

Консультации с ОКР у нас прямые. На данный момент нет четкого понимания, будет ли это индивидуальный иск или совместный. Позднее будет принято решение, но я думаю, что это произойдет в ближайшее время», – заявил Аверьянов.