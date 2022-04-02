Никита Поршнев: «Сезон получился непонятным – болел, пытался восстанавливаться, снова что-то случалось. Но это спорт, не хочется ни на что сваливать»

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил личные итоги сезона.

«Сезон получился непонятным – болел, пытался восстанавливаться, снова что-то случалось. Но это спорт, не хочется ни на что сваливать. Значит, я в какие-то моменты был слабее.

Но рад, что хоть иногда могу себя проявить и знаю, что, скорее, именно это мой уровень, чем тот, когда я проигрывал.

В этом году планирую бежать Югорский марафон. Всех приглашаю.

В семье ожидается пополнение? Это у каждого самое прекрасное время в жизни. Счастлив, всячески поддерживаю жену, люблю ее, стараюсь как можно больше проводить с ней время. Она даже сейчас приехала меня поддержать, подбадривала здесь на трассе», – сказал Поршнев.