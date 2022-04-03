Казакевич о критике в адрес Шашилова: «Не читаю комментарии, интервью некоторых людей или «экспертов». Тут нужно отвечать результатом»

Российская биатлонистка высказалась о важности доверия между спортсменом и тренером.

– Дайте конкретные рекомендации начинающим спортсменам.

– Скажу по себе, что это труд. Нужно трудиться не покладая рук и обязательно будет результат. Мы все обычные люди и здесь мы показываем результат только благодаря своему труду и упорству. Наверное, это главное. А так же слушать тренера, доверять своему тренеру, это тоже немаловажно, потому что тренер всегда хочет помочь. Это связка «труд и вера в то, что ты делаешь», это принесет успех!

– Вы на 100% верите тому, что говорит вам ваш тренер или у вас есть некий тандем, когда Вы что-то предлагаете, и он прислушивается, Вы прислушиваетесь к тому, что рекомендует он? То есть это взаимодействие или Вы строго выполняете то, что говорит только он?

– Я верю ему полностью, но у нас всегда идет диалог. Наверное, когда ты молодой и тебе порядка 15-16 лет, естественно, что ты еще не так чувствуешь свой организм и вряд ли сможешь предложить какую-то тренировку. Но когда ты уже более состоявшийся спортсмен и на более взрослом уровне всегда ведется диалог, можно решить какие-то моменты, что-то поменять, что-то предложить и это уже идет связка. Должно быть доверие и понимание между спортсменом и тренером.

– Как относитесь к критике вашего тренера ( – Sports.ru)? Наверное слышали или читали, что к нему есть некое недоверие? Как относитесь к негативным высказываниям в его адрес?

– Критика всегда есть, всегда будет. Людям всегда нужно о чем-то говорить. Не всем интересно, какой путь проходит спортсмен и тренер на пути к своим медалям, но всегда интересны какие-то, можно сказать, нонсенсы, какие-то такие истории, которые больше негативные что ли. Именно плохие истории больше поднимают популярность.

Или когда критикуют – это намного больше поднимает ажиотажа, чем успех. Поэтому, я могу так сказать, что за два сезона мы к этому уже привыкли, а в этом сезоне я тем более не читаю никакие комментарии или еще что-то подобное, не читаю интервью некоторых людей или «экспертов». Поэтому, тут нужно отвечать результатом, в данном случае, – сказала Казакевич.