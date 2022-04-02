Ирина Казакевич: «В любом случае хотела бы работать с Шашиловым как с личным тренером в следующем сезоне»

Серебряный призер Пекина-2022 в эстафете рассказала, что хотела бы продолжить работу с тренером .

«После Олимпиады у меня случился перезаряд энергии дома. На Кубке мира был стресс, потому что одна ошибка могла выкинуть меня из команды.

Хочу ли я работать в группе Шашилова? Я в любом случае хотела бы работать с ним как с личным тренером в следующем сезоне.

Любимый этап в России? Тюмень сто процентов, тут самый высокий уровень организации.

В Свердловской области построили новое стрельбище, но трассу надо доработать. Если осуществится проект Антона Шипулина со стадионом, то можно будет говорить о проведении турниров высокого уровня. С Антоном особо не общались во время сезона, но он лично меня поздравил после медали на Олимпиаде.

Мои сережки в виде олимпийских колец? Это был подарок два года назад. Я их носила во время Олимпиады, и символично, что в них выиграла медаль», – сказала Казакевич.