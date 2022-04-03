«Если мы сможем хорошо выступить, это будет для него хорошим подарком». Казакевич и Дербушева поздравили Шашилова с днем рождения

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева поздравили тренера женской команды Михаила Шашилова с днем рождения.

3 апреля специалисту исполнилось 62 года. Перед началом масс-старта на чемпионате России в Тюмени биатлонистки пришли на стадион с воздушными шарами.

«Сегодня у нашего любимого тренера день рождения. Была идея повесить эти шары на трубу, пока мы шли сюда. Я думаю, он был бы, наверное, не сильно рад, ха-ха.

Главный подарок для тренера? Наверное, если мы с Тамарой сегодня сможем хорошо выступить, это будет для него хорошим подарком», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Кадр из трансляции «Матч ТВ»: