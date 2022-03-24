Ирина Казакевич: «Шашилов – тренер из региона. Его команда всегда доминировала, и это раздражает начальников из других регионов, которые не могут сделать то же самое»

Российская биатлонистка поделилась мнением о критике в адрес тренера женской команды .

– Вашего тренера Михаила Викторовича Шашилова нещадно критиковали в течение всего сезона. Что вы чувствовали в эти моменты?

– Все, что показывали по российскому телевидению, я не видела. Ни одну программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в сезоне я не посмотрела. До меня только доходило что-то от родных и знакомых, кто за этим следил. Я знала, что к нему такое отношение, мне задавали вопросы по этому поводу. Но ни мне, ни ему не надо доказывать, какой он хороший или что-то еще. Главное, что это знаю я, он и люди, которые его поддерживают.

Когда мы шли после тренировки в Уфе, к нему подошли обычные болельщики и сказали: «Оставайтесь в команде, не вздумайте уходить. Не слушайте, что о вас говорят. Мы вас поддерживаем». Наверное, особенно неожиданным это было для него самого. Потому что он и сам понимал, что критики было очень много. Но он такой человек – сказали и сказали, он пошел дальше работать. Не доказывать же всем обратное.

– У вас есть объяснение, почему к нему такое отношение?

– Он тренер из региона. Его команда всегда доминировала, и это раздражает начальников из других регионов, которые не могут сделать то же самое и наладить эту работу. У него не получилось наладить что-то в сборной, хотя он очень хотел изменить подход спортсменов к тренировкам. Но тяжело тренировать не своих спортсменов, которые не всегда понимают его посыл. У него своеобразная манера объяснять, и к этому нужно привыкать.

В региональной команде ему проще, потому что все в его руках. Если он не смог организовать переезд, гостиницу – вся ответственность лежит на нем. А тут были факторы, которые от него не зависели. Может быть, он от этого еще больше огорчался.

В то же время все прекрасно видят, что девчонки из Свердловской области – Шевченко, Воронина (Дербушева), Миронова, Казакевич – мы всегда были в сборных командах. Начиная с детей. Мы не появились откуда-то в последние два года, когда он пришел в команду. Откройте любой протокол, начиная с младших девушек – мы всегда показывали результат, – сказала Казакевич.