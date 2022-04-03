Карим Халили: «Я не очень люблю отдыхать от спорта. Для меня спорт – это отдых. Даже сейчас хочется каждый день выходить на тренировки»

Российский биатлонист рассказал о своем отношении к спорту.

– Кем бы Вы стали, если не посвятили бы свою жизнь спорту?

– Тяжело ответить на этот вопрос, потому что, чтобы кем-то стать, нужно уделить этому несколько лет своей жизни. Поэтому я затрудняюсь ответить. Спорт – это моя жизнь.

– Что было главным толчком к профессиональному занятию спортом?

– Биатлон! Он и был главным толчком. Я начал заниматься и с каждым днем хотелось продолжать все больше и больше. Очень хотел, чтобы все получалось.

– Часто ли бывают моменты, когда Вы теряете веру в себя? Что делаете, если такие моменты случаются?

– Я очень редко теряю веру в себя, даже когда все идет не самым лучшим образом. Очень мало таких моментов бывает в моей жизни.

– Какова Ваша главная профессиональная цель? Что будете делать после ее достижения?

– Какие-то цели уже определенно достигнуты. Мне сложно выделить какую-то одну, потому что их еще много на самом деле и нужно всего постепенно добиваться.

– Как Вы отдыхаете от спорта?

– Честно говоря, я не очень люблю отдыхать от спорта. Для меня спорт – это отдых. Даже сейчас, когда уже сезон заканчивается, хочется каждый день выходить на тренировки, какую-нибудь пробежку, потому что это реально расслабляет. Даже если много дел в течение дня и если в конце этого дня выйти побегать – это очень заряжает энергией. Поэтому, в первую очередь спорт! – сказал Халили.