Халили о призовых: «Это наш доход, на который люди содержат свои семьи. Есть интерес, чтобы в этом плане на Кубке России было развитие»

Российский биатлонист высказался о призовых на Кубке России.

– Ты готов ездить по всем этапам Кубка России в новом сезоне?

– А что делать? Дома же не будешь сидеть. Мы занимаемся своим делом, это наша работа. Вариантов нет. Главное, чтобы не один я ездил, ха-ха. Так мы сможем поднять уровень и престиж соревнований.

– Мог бы вспомнить атмосферу последнего этапа Кубка России, в котором принимал участие до поездок на Кубки мира?

– В прошлом сезоне я бегал на «Ижевской винтовке». Я вообще начинал тот сезон на Кубке России. Не успел забыть, ха-ха. Именно тогда из-за коронавируса не проводились этапы Кубка IBU, поэтому на Кубке России была вся команда «Б». Состав был приличным. Сначала мы были в Хантах, а там с болельщиками все прекрасно. В Увате, конечно, было поскромнее.

– Какое твое самое любимое место среди тех, что принимают этапы Кубка России?

– Все зависит от календаря. Было бы неплохо, чтобы этап Кубка России проводили в Сочи. Наверное, было бы правильнее включить горные этапы в сезон. А так... В Тюмени и Ханты-Мансийске очень хорошие места, но я не могу выделить один стадион.

У нас вообще много хороших арен. Может быть, не везде условия проживания совсем соответствуют высоким требованиям, но в целом мест у нас достаточно. Есть такие места, где над питанием и проживанием стоит поработать.

– Неотъемлемой частью участия в Кубке мира были призовые.

– У многих людей будет разное мнение насчет этого. Я выскажу свое. Не стоит скрывать, что это наша профессия. И мы, как и другие люди из других родов деятельности, получаем зарплату. Это наш доход, на который люди содержат свои семьи. Конечно, есть интерес, чтобы и в этом плане на Кубке России было развитие.

– Здесь скромные призовые, не так ли?

– Не буду говорить, что скромные. Деньги есть деньги, – сказал Халили.