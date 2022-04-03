Виктория Сливко: «Был осадочек, когда в начале сезона со мной поступили несправедливо, не взяв даже на Кубок IBU. Может быть, кто-то в СБР тогда пожалел»

Российская биатлонистка считает, что с ней поступили несправедливо, не взяв в начале сезона на .

«Был осадочек, когда в начале сезона со мной поступили несправедливо, не взяв даже на Кубок IBU. Может быть, кто-то в СБР пожалел, что меня не взяли тогда в состав сборной России, в результате чего я не имела шансов отобраться на Олимпиаду.

В любом случае, я хочу тренироваться с в следующем сезоне независимо от того, кто будет финансировать это все. Я хочу с ним провести следующий сезон. Я не маленькая девочка, чтобы ставить над собой эксперименты. Падин – мой тренер. В Тюмени никто не будет ставить мне палки в колеса, тот же Максим Кугаевский все понимает», – сказала Сливко.