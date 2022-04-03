Биатлонисты Вадим Филимонов и Кристина Дюпина завершают спортивную карьеру

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Российские биатлонисты Вадим Филимонов и Кристина Дюпина завершают спортивную карьеру.

Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Сегодня на чемпионате России в Тюмени Дюпина стала 15-й в масс-старте. Филимонов сегодня пробежит эстафету за вторую команду Ханты-Мансийского автономного округа.

Филимонову 31 год, Дюпиной – 30. Они неоднократно становились победителями и призерами внутрироссийских соревнований. Также на их счету победа в смешанной эстафете на Универсиаде-2015 в Осрблье.

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