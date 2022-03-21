СБР обсудит вопрос о продолжении работы Каминского и Шашилова в сборной России в течение апреля

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Вопрос о том, останутся ли на своих должностях старшие тренеры сборной России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов, будет решен в течение апреля. 

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров

«В первую очередь они представят свои отчеты на тренерском совете, который запланирован на 1 апреля в Тюмени. После этого мы в том числе обсудим в том числе на уровне правления.

В течение апреля сформируем свое мнение и представим на утверждение в Минспорт», – сказал Майгуров. 

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