«Уверен, что наступят добрые времена и на «Жемчужине Сибири» мы будем проводить Кубки и чемпионаты мира». Представитель президента РФ Якушев о спорте в Тюмени

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о развитии лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

«Трасса как всегда на «Жемчужине Сибири» классная, я сегодня покатался на ней, проверил. По жизни я оптимист и верю, что непростая ситуация, с которой связан российский спорт привязана к политике. Это не очень здорово.

Все функционеры от спорта с высоких трибун заявляют, что спорт вне политики, но мы видим, что на самом деле все по-иному. Я уверен в том, что наступят добрые времена и на «Жемчужине Сибири» мы будем проводить Кубки и чемпионаты мира и по лыжным гонкам и по биатлону.

У нас есть концепция развития этого центра с освоением новых территорий. Мы хотим сделать не только центр для спорта высоких достижений, но и создать условия для занятий спортом здесь для людей, которые хотят им активно заниматься.

Чтобы тут можно было проводить соревнования с большим количеством участников и создать центр притяжения туристов, чтобы была возможность для отдыха наших земляков и соседей», – сказал Якушев.

В 2022 году в Тюмени должен был пройти финал Кубка мира по лыжным гонкам, но соревнования были отменены из-за ситуации на Украине.