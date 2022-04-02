Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону

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Российский биатлонист Матвей Елисеев не вошел в расширенный список кандидатов на централизованную подготовку в сборной.

Как сообщил президент Федерации биатлона Москвы Иван Мелихов, спортсмен не выполнил критерии отбора. Список кандидатов в команду на следующий сезон обсуждался накануне на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

«Матвей сообщил, что закончил сезон. В дальнейшем он собирается тренироваться, с кем – обсудим после», – сказал Мелихов.

Спортсмену 29 лет, в декабре он приостановил карьеру после неудачного старта сезона на Кубке мира. Елисеев планировал выступить на чемпионате России, который сейчас проходит в Тюмени, но в итоге на соревнования не приехал.

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