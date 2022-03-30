Дмитрий Васильев: «Рад за Горееву, ставшую третьей в спринте. Печально, что Шашилов ее так «натренировал», что она не смогла побороться за место в олимпийской команде»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате России по биатлону.

Победу одержала Виктория Сливко, Елизавета Каплина стала второй, Анастасия Гореева – третьей. 

«Во-первых, я очень рад за Анастасию Горееву, ставшую третьей в прошедшей гонке. Просто Шашилов в этом году ее так «натренировал», что она не смогла побороться за место в олимпийской команде, и это очень печально. Но, в конце концов, она все равно себя проявила, и я за нее очень рад.

Вика Сливко – молодец: хорошо подготовилась к старту, заявила о себе как об одной из главных претенденток на место в сборной для подготовки к следующему сезону.

Что касается Кати Юрловой, то, конечно, для нее это вообще первый старт за долгое время и ждать чего-то невероятного здесь не приходилось. Просто жаль, что она на «лежке» допустила два промаха — это уже не позволило ей попытаться даже в двадцатку зайти.

Тем не менее все равно первый старт. Глядишь, может, сейчас немножко отойдет, и дальше, может, будет лучше. Надеюсь на это», – сказал Васильев.

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