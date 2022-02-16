Симон Фуркад: «Промахи Латыпова – худшее, что могло случиться с биатлонистом на Олимпиаде. Думаю, после этой ошибки он станет сильнее, желаю удачи»

Бывший французский биатлонист, чемпион мира поддержал россиянина .

В эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине Латыпов зашел на два штрафных круга на последней стрельбе. Россия потеряла лидерство и в итоге завоевала бронзу.

«Вчера в эстафете Эдуард Латыпов промазал, и Россия лишилась золотой медали. Ситуация не самая лучшая для любого спортсмена. Его промахи – худшее, что могло случиться с биатлонистом на Олимпиаде. Я думаю, после этой ошибки он станет намного сильнее, желаю ему удачи в дальнейшем», – сказал Фуркад.

Также Фуркад прокомментировал выступление российских биатлонисток на Олимпиаде в Пекине. Сегодня в эстафете россиянки взяли серебро.

«Российские девушки показывают хорошие результаты на Олимпиаде, они больше получают опыт. Отлично выступили в эстафете и завоевали серебро. Кто-то из девушек в будущем может порадовать россиян своим удачным выступлениями и завоевать золотую медаль», – отметил Фуркад.

«Выступление французской команды не удовлетворяет, могут выступать получше. Некоторые спортсмены других стран лучше готовы к Олимпийским играм», – цитирует Фуркада Metaratings.ru.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?