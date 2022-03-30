Майгуров об отстранении СБР: «Считаю, что решение политизировано. IBU следует тенденции, которая сегодня происходит в мире»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал политизированным решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации.

«Считаю, что данное решение политизировано. следует тенденции, которая сегодня происходит в мире.

Я никак не хочу их как-то обвинить, сказать, что они плохие, неправильно что-то делают. Они просто заложники этой ситуации и следуют общемировой тенденции», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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