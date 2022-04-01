Тренеры попросили перенести выборы президента Союза биатлонистов России на более ранний срок

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Тренеры обратились к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову с просьбой перенести отчетно-выборную конференцию СБР на более ранний срок.

Планировалось, что конференция пройдет в июне. Однако 34 специалиста подписали обращение к Майгурову, в котором попросили провести ее не позднее 15 мая.

«В случае проведения конференции в середине июня списки и необходимые решения будут приняты и согласованы в лучшем случае в конце месяца.

Между тем в нынешнее сложное для всех время все эти мероприятия необходимо провести как можно раньше – слишком много новых задач поставило время перед нашим биатлоном. В этом смысле понимание, кто будет работать с группами централизованной подготовки, какими они будут, какова будет роль и место СБР в новом сезоне, очень важно для всех.

Нельзя допустить повторения ситуации, например, 2020 года, когда тренерский штаб формировала одна команда СБР, а работать с ним пришлось уже другой», – говорится в обращении.

Под обращением поставили подписи Юрий Каминский, Ильшат Нигматуллин, Валерий Захаров, Виктор Никитин, Валерий Медведцев и другие.

На конференции пройдут выборы президента СБР. На должность претендуют Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов.

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