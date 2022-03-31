«Шведы к нам не подходили. Самыми злыми, наверное, были норги и шведы». Батманова об отношении к россиянам на юниорском чемпионате мира в США

Биатлонистка Анастасия Батманова рассказала об отношении к россиянам на юниорском чемпионате мира, который проходил в американском Солджер Холлоу.

«В США было классно. Шведы к нам не подходили. Самыми злыми, наверное, были норги и шведы», – сказала Батманова.

«Если говорить об отношении, то все нормально было. Видели, что нас же по большому счету выкинули оттуда, но Симон Фуркад поддержал. Он взял флаг французский, разорвал, местами поменял цвета и сделал наш российский флаг. К нам когда подходили, спрашивали: «Что вы наклеили?» – мы отвечали, что это не мы. Даже Симон поддержал.

Финны подходили, американцы все прям с искренним сожалением говорили. Нехорошо они поступили, мне кажется. Мы бы в эстафетах точно привезли медали. Норвежцы и шведы? Нет, они, в принципе, нормально общались, потому что понимают», – добавил отец биатлонистки, тренер юниорской сборной Юрий Батманов.