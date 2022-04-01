Максимов об отстранении российских биатлонистов: «Решение IBU, может быть, сделано для нашей безопасности, потому что могли произойти неприятные инциденты»

Тренер мужской сборной России по биатлону поделился мнением об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

«Считаю, что мы хорошая часть биатлонной семьи, мы создавали хорошую конкуренцию в этом сезоне. Нас смотрели по телевизору, причем не только наши болельщики.

Решение IBU, может быть, сделано для нашей безопасности, потому что могли произойти разные неприятные и некрасивые инциденты.

Плохо, что остались без международных стартов на неопределенный срок, но мы сейчас поваримся внутри страны и подготовим атлетов. Ребята из регионов начнут тянуться к лучшим.

Могу сказать, что мы со всеми постоянно в общении. Могу подойти к тому же (Зигфриду) Мазе и что-то спросить. Важно, что все общаются», – сказал Максимов.