Максимов об отстранении российских биатлонистов: «Решение IBU, может быть, сделано для нашей безопасности, потому что могли произойти неприятные инциденты»

Теги сборная России IBU Максим Максимов Зигфрид Мазе Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

«Считаю, что мы хорошая часть биатлонной семьи, мы создавали хорошую конкуренцию в этом сезоне. Нас смотрели по телевизору, причем не только наши болельщики.

Решение IBU, может быть, сделано для нашей безопасности, потому что могли произойти разные неприятные и некрасивые инциденты.

Плохо, что остались без международных стартов на неопределенный срок, но мы сейчас поваримся внутри страны и подготовим атлетов. Ребята из регионов начнут тянуться к лучшим.

Могу сказать, что мы со всеми постоянно в общении. Могу подойти к тому же (Зигфриду) Мазе и что-то спросить. Важно, что все общаются», – сказал Максимов.

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