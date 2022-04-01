Андрей Левунин: «В России нет единой биатлонной семьи. Критиков хватает, причем достается всем без разбора. Чем дальше человек от СБР, тем яростнее критикует»

Член правления биатлонистов России Андрей Левунин рассказал об основных проблемах СБР.

– Вы несколько лет входите в правление СБР. Ваш взгляд на эту организацию и минувший сезон?

– У меня более критичный подход, чем у многих, так что сезон оценивать не стал бы, это прерогатива руководства СБР. В свое время потому и выдвинулся в правление, что на руках была готовая программа обеспечения силами мировых производителей инвентаря.

Мы провели предварительные переговоры, разработали концепцию, даже подписали соглашение с одним производителем, исключающее торговлю инвентарем, его пропажу и так далее. Схема позволяла спортсменам оставаться при деньгах и не позорить ни себя, ни страну. Но буквально через пару недель после выборов началось какое-то хаотичное движение.

Основная проблема СБР на протяжении последних лет: нет единой команды и распределения функционала внутри курирующего органа – правления. Хотя в аппарате СБР обязанности четко распределены. Второе – нет единой биатлонной семьи. Критиков хватает, причем достается всем без разбора. Чем дальше человек от СБР, тем яростнее критикует.

Неясно также, что первично – головная организация или региональные федерации. СБР исполняет их волю, выраженную на конференциях, или проводит собственную политику, рассматривая регионы как филиалы? От этого зависит очень многое: финансирование, взаимодействие, управление. По одной логике СБР – верхушка, созданная регионами и содержащаяся за их счет. В действительности же большинство регионов ждут поддержки и финансирования от СБР. Надо бы определиться с приоритетами.

Предыдущий глава Союза обещал работать с регионами через Совет СБР, который за два года ни разу не собрался, хотя это второй после конференции руководящий орган. Прошли выборы, новое руководство попробовало снова собрать совет. Не получилось, люди не захотели приезжать из регионов. Задействовали опросные варианты – не дождались ответов. Конечно, это требовало первоочередного решения, поэтому на днях был создан исполком СБР, структура управления организацией изменилась.

Проблема другого порядка – нехватка квалифицированных тренеров.

– Куда они подевались в биатлонной стране?

– Кто-то закончил по возрасту, кто-то не может или не хочет учиться, боится ответственности. Многие живут по принципу «тренируй, как тренировали тебя», глубокая современная программа обучения отсутствует. Как и централизованное взаимодействие с партнерами по экипировке и инвентарю. Все решается ситуативно, иностранцы сами отбирают состоявшихся молодых спортсменов.

Слышу: «Мы выпросили для юниоров 20 пар лыж». Молодцы, но это что, системный подход? Для производителя главное: а) имидж; б) продажи, которые он может поднять за счет имиджа. Реализовать такое можно только грамотной работой. Понимаю, что говорить не мешки ворочать, поэтому готов заняться организацией такой работы, если доверят.

Отдельно придется учитывать факт отстранения СБР и наших спортсменов, судей, персонала от международных стартов. Это ключевой вопрос, принятое решение невозможно объяснить логически, спорт и культура всегда были объединяющими факторами. Надеюсь на скорейшее оздоровление ситуации, с решением IBU, безусловно, не согласен. Продолжим поддерживать неофициальные связи и будем общаться, убеждать, – сказал Левунин.