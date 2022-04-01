Ольга Зайцева: «Я согласна с оценкой работы Шашилова. Медали были, значит результат есть»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону оценила работу тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Сегодня специалист получил оценку «удовлетворительно» от тренерского совета СБР.

«Шашилов был тренером женской команды, медали были, значит результат есть. Медальный план команда выполнила, если я не ошибаюсь. По результатам и оценили его работу, я согласна с этой оценкой.

Работать тренером очень сложно в команде сборной, все камушки прилетают именно в специалиста в конце сезона. Работа есть, результат будет виден, возможно, не сейчас, в следующем году.

Нельзя сваливать все на одного человека. У нас тренер год отработал – результата нет и его убирают. Это неправильно, нужно дать время, результат не бывает быстрым. Не тренер же сам бегает, а спортсмены, нужно оценивать и работу биатлонистов – слушали ли они его, выполняли ли его требования, много нюансов.

Всегда говорю, что тренеру нужно доверять. И спортсменам нужно много работать, если что-то не устраивает – иди и готовься самостоятельно. Это тренер сборной команды, его нужно слушать», – сказала Зайцева.