Дмитрий Васильев: «Шашилов похоронил столько способных спортсменок, таких как Гореева. Даже Миронова перестала бежать ногами, которая бежала всегда»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о работе на посту тренера женской сборной России по биатлону.

Сегодня специалист получил оценку «удовлетворительно» от тренерского совета .

«Что касается Шашилова, то здесь большую роль сыграла серебряная медаль в эстафете. Половина спортсменок, которые не готовились с ним, обеспечили эту медаль. И вроде бы есть медаль на Играх, ну и как тут дать неудовлетворительную оценку? Это было бы странно.

Другое дело, что при подборе новых тренеров на будущий год руководство СБР должно иметь в виду, кто такой Шашилов. Как он работал весь год.

Он похоронил столько способных спортсменок, таких как Гореева, которая вообще никуда не попала и никак себя не проявила, хотя она очень способная и сильная.

Даже Миронова перестала бежать ногами, которая бежала всегда. А сейчас не стреляет и не бежит. Это такие яркие примеры деятельности Шашилова», — сказал Васильев.