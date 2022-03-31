Губерниев о словах Гореевой про 15 тысяч рублей за бронзу ЧР: «Спортсмены живут чуть лучше целой массы россиян, несмотря на трудные времена»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о призовых на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Сегодня биатлонистка сообщила, что за бронзу в смешанной эстафете ей и партнерам по команде вручили сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

«Насколько я знаю, в Уфе (на Кубке России – Sports.ru) вообще ничего не давали, поэтому сколько смогли, столько и собрали.

Здесь важно спрашивать у СБР и организаторов соревнований в Тюмени, почему они не смогли привлечь спонсоров. У меня есть знакомый, который предложил еще в Уфе дать биатлонисту и биатлонистке, которые финишировали последними, 50 тысяч рублей за волю к победе.

Я его отговорил: мы найдем человека, которому действительно нужны эти деньги. Проблема в отсутствии серьезных спонсоров, которые могли бы по достоинству оценить победы.

Справедливости ради, не все измеряется деньгами. Спортсмены борются за попадание в команду, за централизованную подготовку, за сборы, за которые они не платят.

Скажем честно, несмотря на трудные времена, спортсмены живут чуть лучше целой массы россиян. Это касается не только биатлонистов», – сказал Губерниев.

Биатлонистка Гореева о 15 тысячах рублей за бронзу чемпионата России: «Скромная сумма, но лучше так, чем ничего»