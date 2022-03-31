Жюлия Симон: «Чувствую, что моя карьера набирает обороты. Я еще не использовала все свои способности»

Французская биатлонистка подвела итоги сезона-2021/22.

«Я рад, что сезон закончился, он был тяжелым. И в то же время в последних гонках всегда немного грустно. Мы тренируемся, чтобы надевать стартовые номера.

Конец этой зимы был для меня эмоциональным подъемом, как это часто бывает. За моей победой в Отепя в спринте последовало 29-е место в масс-старте (Симон вывихнула колено в результате столкновения с американской спортсменкой – Sports.ru).

Последние этапы Кубка мира этап были тяжелыми морально. Я должна была держаться, я была на 50% от своих возможностей. Я пробежала приличные гонки.

В этом сезоне были взлеты и падения. Думаю, я стала лучше как биатлонистка. Я буду продолжать работать в том же духе, что и в последние годы, улучшу свои показатели стрельбы и продолжу физическую работу, даже если этой зимой у меня не было серьезных слабостей, что обнадеживает.

Это конец олимпийского цикла, но вопрос о завершении карьеры не приходил мне в голову. Я чувствую, что моя карьера набирает обороты. Я еще не использовала все свои способности», – сказала Симон.