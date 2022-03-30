Елизавета Каплина: «Сезон у меня почти вылетел. Только к Уфе я начала восстанавливаться, а сейчас более-менее разбежалась»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на чемпионате России, где она завоквала серебро.

«Меня не подвела стрельба на лежке и на стойке. На последнем круге я сдала, но хорошо ехали лыжи, поэтому все сложилось хорошо, хотя ветер был переменчивый.

На стойке я выцеливала каждый выстрел. Я знала на последнем круге, что у меня есть 30 секунд преимущества над , поэтому терпела до конца и понимала, что этот перевес проигрывать нельзя.

В этом сезоне у меня все начиналось хорошо, я провела две хороших гонки в Кубке России, но потом заболела, и этот сезон у меня почти вылетел. Только к Уфе я начала восстанавливаться, а сейчас более-менее разбежалась.

Я слежу за общим зачетом Кубка России и считаю, что у меня есть шансы побороться там за победу, но для этого надо хорошо пробежать масс-старт», — сказала Каплина.