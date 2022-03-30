Лариса Куклина: «По дистанции большие проблемы с лыжами были. Нет просто хороших лыж»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на чемпионате России, где она заняла пятое место.

– Насколько вы довольны гонкой?

– Довольна лежкой, потому что опасалась именно ее, а оказалось, что на стойке допустила промах, чего нельзя было делать. Ну и по дистанции большие проблемы с лыжами были. Не столько смазка, а сами лыжи, нет просто хороших лыж.

– А это как-то связано с обеспечением команды? Вам не привезли лучшие пары?

– Нет. Все мои лыжи при мне. Просто когда я в национальной команде, на своих лыжах практически не бегаю, всегда дают чьи-то пары на старт.

– По сравнению с Уфой, как оцениваете свое выступление? Удается сохранить тонус?

– В любом случае, мы продолжаем тренироваться, не сбавляем ни силовые, ни объемы. После Уфы плотно ушли на силовую работу, сюда приехали уже поскоростилась к старту.

– Непосредственно к старту в Тюмени супруг курировал?

– Да, и в Уфе тоже.

– Планы на дальнейшие старты?

– Побегу абсолютно все старты, сезон надо завершать. Желание большое, хочется бороться, надеюсь все получится, – сказала Куклина.