Лариса Куклина: «По дистанции большие проблемы с лыжами были. Нет просто хороших лыж»

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на чемпионате России, где она заняла пятое место.
– Насколько вы довольны гонкой?
– Довольна лежкой, потому что опасалась именно ее, а оказалось, что на стойке допустила промах, чего нельзя было делать. Ну и по дистанции большие проблемы с лыжами были. Не столько смазка, а сами лыжи, нет просто хороших лыж.
– А это как-то связано с обеспечением команды? Вам не привезли лучшие пары?
– Нет. Все мои лыжи при мне. Просто когда я в национальной команде, на своих лыжах практически не бегаю, всегда дают чьи-то пары на старт.
– По сравнению с Уфой, как оцениваете свое выступление? Удается сохранить тонус?
– В любом случае, мы продолжаем тренироваться, не сбавляем ни силовые, ни объемы. После Уфы плотно ушли на силовую работу, сюда приехали уже поскоростилась к старту.
– Непосредственно к старту в Тюмени супруг курировал?
– Да, и в Уфе тоже.
– Планы на дальнейшие старты?
– Побегу абсолютно все старты, сезон надо завершать. Желание большое, хочется бороться, надеюсь все получится, – сказала Куклина.