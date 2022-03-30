Юрлова о своем будущем в спорте: «Состояние, в котором находится наш биатлон, не повлияет на мое решение. Оно уже принято, но озвучить смогу чуть позже»

Чемпионка мира Екатерина Юрлова заявила, что возможное неучастие российских спортсменов в международных стартах следующего сезона не повлияет на ее решение завершить или продолжить карьеру.

Сегодня Юрлова выступила в спринте на чемпионате России и заняла 34-е место. Это ее первый старт после двухлетнего перерыва.

«На протяжении всего этого сезона я тренировалась. Поэтому нет ничего лучше, чем продолжить подготовку, которую я проводила. Просто выступаю за свой регион, даже без определенных целей и задач, считаю, что это хорошее дело.

Я кайфанула сегодня, особенно, когда отстреляла на ноль! «Ура, не надо бежать штрафной круг».

Возобновление карьеры было без мыслей о следующем сезоне. Это было сделано для болельщиков, которые в течение всего сезона писали мне. Я ранее говорила, что выступлю на «Ижевской винтовке», но не получилось. Было бы некрасиво по отношению к ним снова объявить, что опять что-то не так.

Сейчас я вышла на определенный уровень подготовки. Конечно, он далек от идеального, но все-таки он дает мне возможность выступать на чемпионате России.

Пока не могу комментировать свое будущее. Состояние, в котором находится наш биатлон, также не повлияет на мое решение. Оно уже принято, но озвучить его смогу чуть позже», – сказала Юрлова.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?