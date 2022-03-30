Сливко об отстранении россиян: «Расстраиваемся, но уже ничего не можем поделать. Думаю, что скоро все наладится, и мы вернемся на международную арену»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате России в Тюмени.

– Что такого сделал с вами Падин перед чемпионатом России?

– Потренировал просто. На самом деле здорово, что я теперь с ним тренируюсь бок о бок. Он рядом, а не так, как мы были на дистанции – постоянно были на телефоне. Поэтому это мне придало больше хороших эмоций, мотивации. Я такая заряженная, веселая.

– Насколько тяжело переживаете отстранение СБР?

– Мы все расстраиваемся, хотим соревноваться на международных стартах, но это произошло, мы уже ничего не можем поделать. Конечно же, все мотивированы, мы будем продолжать тренироваться и показывать результат. Я думаю, что скоро все наладится, и мы вернемся на международную арену.

– В ваших планах дальше работать с Падиным, кто бы ни тренировал сборную?

– В любом случае я бы хотела тренироваться с Андреем Викторовичем, но будет серьезный разговор с руководством, мне нужно будет разрешение. Если мне дадут разрешение пойти с ним тренироваться, то, конечно, пойду. Если нет, то я буду тренироваться в команде.

– Но предпочтительнее тренироваться с Падиным?

– Все видели. Я с ним провела хороший международный сезон на Кубке IBU тогда. Я возвращаюсь к нему и все старты показываю хороший результат, – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».