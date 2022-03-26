Падин об участии белорусов в российских стартах: «Поначалу энтузиазма не наблюдалось. Но сейчас уже говорят по-другому»

Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал об участии команды в российских стартах.
С 30 марта по 3 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России. Ранее белорусские спортсмены уже соревновались с россиянами в Уфе.
– Ведущих белорусских биатлонистов не надо было уговаривать ехать в Уфу и Тюмень?
– Поначалу особого энтузиазма не наблюдалось, многим после тяжелого олимпийского сезона хотелось подольше побыть дома.
Но сейчас уже говорят по-другому: здорово, что мы участвуем в двух российских стартах. Так бы сидели дома, только тренировались, а через три-четыре дня надоели бы друг другу, – сказал Падин.